Italia | il paradiso amaro delle borseggiatrici di Milano

(Di giovedì 16 marzo 2023) «L’è un». La frase, purtroppo, non è lo slogan del nostro ente del turismo o la recensione Tripadvisor di qualche americano rimasto a bocca aperta davanti alle bellezze di Roma e Venezia. Sono le parole di unafamose«nomade» (guai a dire zingare, guai….) che imperversano, anzi, vino felici tra la Stazione Centrale die le due linee della metropolitana che si incrociano proprio in uno dei principali punti di approdo del capoluogo lombardo. Un, dice la giovane, alla telecamera che la riprende. E, in effetti, ha tutte le ragioni per sostenerlo. Mettetevi nei miei panni: casa gratis perché la situazione abitativa della giovane esue colleghe nomadi (e non zingare, lo ribadiamo) si divide in due. Da una parte c’è ...

Ormai quello delle borseggiatrici inoltre al rischio quotidiano di essere derubati, è anche un trend sui social. E per loro invece l'è un vero e proprio "". E' quanto disse, in un'intercettazione registrata dalla Squadra mobile di Milano, una rom che nel 2019 raggiunse la cifra record di 45 arresti. L'indagine di ......capolavori scelti tra le centinaia di paesaggi museali disseminati un po' ovunque per l'e ... quel 'di arte e di libri', per dirla con la passione di Melania Mazzucco, che custodisce più ...Si fanno gioco dell', definita come un "per gli zingari ". Lo schema seguito Come abbiamo detto, sono gli uomini del gruppo a individuare i luoghi da colpire e gestire le varie "...

