Italia-Giappone oggi in tv | World Baseball Classic 2023 | orario | programma 16 marzo | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 marzo 2023) Giunge il tempo di, secondo quarto di finale del(ore 11:00ne), la squadra di Mike Piazza si troverà di fronte non soltanto ildella superstar Shohei Ohtani, ma anche un intero stadio, il Tokyo Dome. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 11.00 Un tentativo difficilissimo, quello che tocca alla selezione tricolore: sconfiggere uno dei Paesi in cui ilè più di uno sport. Di più: battere i nipponici significherebbe mandarli per la prima volta con certezza giù dal podio, viste le vittorie del 2006 e 2009 e i terzi posti del 2013 e 2017. In questa edizione, peraltro, non solo non hanno ...