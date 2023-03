Israele | Scholz a Netanyahu | “Preoccupati per riforma giustizia | la monitoriamo da vicino” Ma il premier rifiuta la mediazione di Herzog

(Di giovedì 16 marzo 2023) “Da buoni amici diosserviamo con attenzione e, non lo nego, anche molta preoccupazione” le tensioni sulladellaproposta dal governo. A dirlo è il cancelliere tedesco Olaf, durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro israeliano Benjaminin visita a Berlino: “Il nostro auspicio è cheresti una democrazia liberale. Una democrazia offre sicurezza non solo per la maggioranza, ma anche per le minoranze. Vedremo come le cose si sviluppano”, avverte. Da mesi infatti nel Paese ebraico si susseguono proteste di piazza, represse con violenza e arresti, contro il disegno di legge presentato dal ministro dellaYariv Levin, che affida al governo il controllo sulle nomine di tutti i giudici dello Stato e ...

