Isabelle Huppert compie 70 anni: come lei nessuno mai (Di giovedì 16 marzo 2023) Spregiudicata, ironica, ineguagliabile nel dar vita a personaggi estremi: ecco perché Isabelle Huppert, la star di Elle, è una delle più grandi attrici di sempre. Le parole di Gilles Jacob, decano della critica francese, illustrano alla perfezione uno dei tratti distintivi del talento di Isabelle Huppert: la capacità di conferire significato alle ellissi. La sua recitazione, del resto, non è mai stata didascalica: i personaggi disegnati dall'attrice parigina in mezzo secolo di carriera sono abitati da una profondità che rifugge le convenzioni e gli stereotipi, o che al massimo li rovescia per farceli osservare sotto una nuova luce. Tanti attori riescono a trasmetterci l'emozione al centro di una specifica scena, ma Isabelle Huppert fa qualcosa di diverso: ci ricorda che un'emozione è ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 marzo 2023) Spregiudicata, ironica, ineguagliabile nel dar vita a personaggi estremi: ecco perché, la star di Elle, è una delle più grandi attrici di sempre. Le parole di Gilles Jacob, decano della critica francese, illustrano alla perfezione uno dei tratti distintivi del talento di: la capacità di conferire significato alle ellissi. La sua recitazione, del resto, non è mai stata didascalica: i personaggi disegnati dall'attrice parigina in mezzo secolo di carriera sono abitati da una profondità che rifugge le convenzioni e gli stereotipi, o che al massimo li rovescia per farceli osservare sotto una nuova luce. Tanti attori riescono a trasmetterci l'emozione al centro di una specifica scena, mafa qualcosa di diverso: ci ricorda che un'emozione è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mubiitalia : Auguri alla regina: Isabelle Huppert! - dean_frey : RT @dean_frey: Isabelle Huppert by Ferdinando Scianna Paris, 2008 - dean_frey : RT @dean_frey: Isabelle Huppert by Ferdinando Scianna Paris, 2008 - dean_frey : RT @dean_frey: Isabelle Huppert by Ferdinando Scianna, 2000 - Emile_Greco : Tl invasa dalle foto di una giovane Isabelle Huppert stiamo facendo fatica lo ammetto -