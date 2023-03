(Di giovedì 16 marzo 2023) Non poteva finire diversamente: Marcodomina la finale deldi cui aveva già ampiamente vinto la classifica, così come quella generale, e avvicina anche il traguardo fenomenale dei...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Irresistibile Odermatt: vince il superG e vede quota 2000 punti - Gazzetta_it : Irresistibile Odermatt: vince il superG e vede quota 2000 punti -

Non poteva finire diversamente: Marcodomina la finale del superG di cui aveva già ampiamente vinto la classifica, così come quella generale, e avvicina anche il traguardo fenomenale dei 2000 punti nella classifica di Coppa del ...... tagliando la parte di scorrimento iniziale, l'austriaco ha chiuso in 1'25"44 ed è statonel finale, perfetto e velocissimo tanto da recuperare due decimi a Marco, alla fine ...Non poteva finire diversamente: Marcodomina la finale del superG di cui aveva già ampiamente vinto la classifica, così come quella generale, e avvicina anche il traguardo fenomenale dei 2000 punti nella classifica di Coppa del ...

Irresistibile Odermatt: vince il superG e vede quota 2000 punti La Gazzetta dello Sport

Non poteva finire diversamente: Marco Odermatt domina la finale del superG di cui aveva già ampiamente vinto la classifica, così come quella generale, e avvicina anche il traguardo fenomenale dei 2000 ...