Iran | Sepideh Qoliyan | libera dopo 4 anni | è uscita di prigione senza velo e arrestata di nuovo

(Di giovedì 16 marzo 2023), attivista e giornalistaiana ostile al governo del Paese, è statataoltre quattrodi prigionia. Ad annunciarlo è stata lei stessa, attraverso un video pubblicato sul suo profilo social in cui la si vedeil, obbligatorio in pubblico per le donne nella Repubblica islamica. Nell’annuncio della suazione indossa un vestito tradizionale e sta pronunciando alcuni slogan contro la Guida Suprema Ali Khamenei. “Questa volta sonocon la speranza di vedere la libertà in, sperando nellazione di tutti i prigionieri politici, soprattutto delle donne” – sono state le sue parole. ??? ?? ???? ??? ? ??? ??? ?? ?????? ??????? ...