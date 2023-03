Iran, sei mesi di proteste. Arrestata di nuovo Sepideh Qoliyan (Di giovedì 16 marzo 2023) Arrestata nuovamente l’attivista Iraniana Sepideh Qoliyan a poche ore dalla sua scarcerazione: lo rende noto il canale televisivo in lingua persiana con sede all’estero “Iran International”. Secondo l’emittente, al momento dell’arresto, l’attivista si trovava su un veicolo che è stato fermato da un convoglio di dieci auto delle forze di sicurezza: gli agenti, in borghese, hanno arrestato anche due passanti che filmavano la scena. Poco dopo essere stata rilasciata, su cauzione, dal carcere di Evin a Teheran, Qoliyan aveva criticato la Guida Suprema Ali Khamenei mostrandosi in un video senza velo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ????? ????? (@sepide Qoliyan) La 28enne Sepideh Gholian era ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 16 marzo 2023)nuovamente l’attivistaianaa poche ore dalla sua scarcerazione: lo rende noto il canale televisivo in lingua persiana con sede all’estero “International”. Secondo l’emittente, al momento dell’arresto, l’attivista si trovava su un veicolo che è stato fermato da un convoglio di dieci auto delle forze di sicurezza: gli agenti, in borghese, hanno arrestato anche due passanti che filmavano la scena. Poco dopo essere stata rilasciata, su cauzione, dal carcere di Evin a Teheran,aveva criticato la Guida Suprema Ali Khamenei mostrandosi in un video senza velo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ????? ????? (@sepide) La 28enneGholian era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Sei mesi di proteste in Iran, Marjane Satrapi: «I leader futuri sono in prigione, a Evin» - MarianoGiustino : Sei leader della diaspora iraniana in Occidente pubblicano la 'Carta di Solidarietà e Organizzazione per la Libertà… - konradnews : 16 Settembre- 16 Marzo: Sei mesi di proteste in Iran - noth2loos : RT @francofontana43: Sei mesi di protesta in Iran I leader futuri sono in prigione a Evin” Parla Maryane Satrapi, autrice del celebre fumet… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ???Alle ore 15 il nostro @LorenzoZacchi interverrà su @MediasetTgcom24 per commentare gli ultimi sviluppi in #Iran, a s… -