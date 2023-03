Iran, chi è Sepideh Qoliyan, liberata dopo 4 anni e uscita di prigione senza velo (Di giovedì 16 marzo 2023) Sepideh Qoliyan, attivista e giornalista Iraniana ostile al governo del Paese, è stata liberata dopo oltre quattro anni di prigionia. Ad annunciarlo è stata lei stessa, attraverso un video pubblicato sul suo profilo social in cui la si vede senza il velo, obbligatorio in pubblico per le donne nella Repubblica islamica. Nell’annuncio della sua liberazione indossa un vestito tradizionale e sta pronunciando alcuni slogan contro la Guida Suprema Ali Khamenei. “Questa volta sono uscita con la speranza di vedere la libertà in Iran, sperando nella liberazione di tutti i prigionieri politici, soprattutto delle donne” – sono state le sue parole. ??? ?? ???? ??? ? ??? ??? ?? ?????? ??????? ???? ???. ???????? ?? ???? ????? ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 16 marzo 2023), attivista e giornalistaiana ostile al governo del Paese, è stataoltre quattrodi prigionia. Ad annunciarlo è stata lei stessa, attraverso un video pubblicato sul suo profilo social in cui la si vedeil, obbligatorio in pubblico per le donne nella Repubblica islamica. Nell’annuncio della sua liberazione indossa un vestito tradizionale e sta pronunciando alcuni slogan contro la Guida Suprema Ali Khamenei. “Questa volta sonocon la speranza di vedere la libertà in, sperando nella liberazione di tutti i prigionieri politici, soprattutto delle donne” – sono state le sue parole. ??? ?? ???? ??? ? ??? ??? ?? ?????? ??????? ???? ???. ???????? ?? ???? ????? ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martaottaviani : #Iran e #ArabiaSaudita potrebbero riallacciare relazioni diplomatiche grazie alla #cina. Il mondo di domani prende… - momau2373 : @DiegoFusaro Se ti sta così sul cazzo l’Europa, vattene per la miseria. Ma chi ti vuole? Emigra in uno di quei para… - Gigino491 : #IranianWomen grande in tutto, invece gli uomini sono bravi solo in una cosa : a fare gli stronzi diceva Vittorio G… - Christian12Nap : @Giobegood E chi partecipa Russia Iran e Siria tre paesi terroristi ?????? - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Le ragazze del video dell’8 marzo che ballavano senza velo a #Teheran fermate e costrette ad accusarsi con l'hijab. No… -