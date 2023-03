Inzaghi si toglie un macigno dal cuore dopo l’impresa del Do Dragao – TS (Di giovedì 16 marzo 2023) dopo l’impresa del Do Dragao, Simone Inzaghi ha deciso di togliersi un grosso peso, ovvero le critiche mosse dalla società per l’andamento zoppicante in campionato macigno – Simone Inzaghi è entrato nella storia dell’Inter per aver riportato i nerazzurri ai quarti di finale di Champions League. Il tecnico nerazzurro ha ribadito, nella conferenza stampa post-match, che l’Inter è ancora seconda in campionato. Messaggio forte, destinato probabilmente alla dirigenza nerazzurra, che non si è mai risparmiata dal criticare il tecnico nerazzurro per l’andamento zoppicante in campionato. Le critiche mosse pubblicamente da Beppe Marotta dopo la sconfitta di Bologna possono essere un punto di non ritorno. L’amministratore delegato aveva sottolineato come il ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023)del Do, Simoneha deciso dirsi un grosso peso, ovvero le critiche mosse dalla società per l’andamento zoppicante in campionato– Simoneè entrato nella storia dell’Inter per aver riportato i nerazzurri ai quarti di finale di Champions League. Il tecnico nerazzurro ha ribadito, nella conferenza stampa post-match, che l’Inter è ancora seconda in campionato. Messaggio forte, destinato probabilmente alla dirigenza nerazzurra, che non si è mai risparmiata dal criticare il tecnico nerazzurro per l’andamento zoppicante in campionato. Le critiche mosse pubblicamente da Beppe Marottala sconfitta di Bologna possono essere un punto di non ritorno. L’amministratore delegato aveva sottolineato come il ...

