Inzaghi | il futuro dipende dalla Juventus | i possibili scenari

(Di giovedì 16 marzo 2023) Ildisembra in bilico; il suo destino rischia di essere decisosfida contro la, gara diversa dalle altre. I nerazzurri, nell’ultima giornata di campionato, hanno perso contro uno Spezia in zona retrocessione; i ragazzi di, nonostante le diverse occasioni create, non sono riusciti a conquistare una vittoria non impossibile vista la diversa caratura delle due squadre. Non è la prima volta che l’Inter si ferma di fronte ad avversari considerati alla portata; Monza, Empoli, Sampdoria, Bologna, Spezia. Tredici punti persi che sono costati, a Lukaku, latà di lottare per lo scudetto. LaPresseUna serie di passi falsi che rischiano di compromettere la posizione di; il tecnico, infatti, non sembra essere poi così certo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NerazzurriamoP : RT @modinog: Ma quelli dell’ #inzaghiout esattamente chi vorrebbero come futuro allenatore? Intendo che l’ #Inter potrebbe realmente permet… - FcInterNewsit : GdS - Inzaghi, i quarti di Champions pesano ma non bastano: futuro sempre in bilico - RadioRossonera : '#Inzaghi? Ha valori superiori a quelli di #Napoli e #Milan, mi aspetto di più. #Spalletti stratega, #Pioli lo era… - eia58 : RT @modinog: Ma quelli dell’ #inzaghiout esattamente chi vorrebbero come futuro allenatore? Intendo che l’ #Inter potrebbe realmente permet… - InterFanTV : #Inter tra le migliori 8 d'Europa dopo 12 anni! Sorteggio, futuro, #Marotta, #Inzaghi... Ne parliamo con i nostri o… -

Incerto è anche ildi Dzeko che ha il contratto in scadenza, così come quello di Correa, decisamente indietro nelle gerarchie die mai realmente convincente nelle sue annate interiste. ...Sembra chesia entrato in una modalità egoistica in cui pensa più a sé che al club. È come se avesse deciso di non costruire più ildell'Inter per concentrarsi sul presente. Può essere ...... ma la squadra di P ippodeve ancora recuperare una partita. Presenti nelle tribune circa ... E lo sarà anche in. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non ...

L’Inter dà segnali, ma il futuro di Inzaghi resta incerto Corriere della Sera

Continua a non convincere al 100% la stagione di Simone Inzaghi con l'Inter. Il futuro in nerazzurro del tecnico è sempre più in bilico, nonostante la qualificazione ai quarti di finale in Champions ...