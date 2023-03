Inzaghi, dopo le critiche la svolta dei quarti di Champions League – SM (Di giovedì 16 marzo 2023) Il percorso di Inzaghi all’Inter risulta un’alternanza di critiche ed elogi (vedi focus). Ma la conquista dei quarti di Champions League sembra poter essere una conferma definitiva del suo buon operato. Di seguito il servizio di Sportmediaset dedicato all’allenatore nerazzurro. svolta – Quelle di Simone Inzaghi all’Inter sono stagioni vissute alternando momenti di critiche ad altri di elogi. Come racconta Massimo Veronelli, nel servizio andato in onda su Sportmediaset, il traguardo dei quarti di finale di Champions League, raggiunto dopo dodici anni, dovrebbe bastare per avere fiducia nell’allenatore nerazzurro. A questo, poi, si deve aggiungere gli ottavi conquistati lo scorso anno, ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) Il percorso diall’Inter risulta un’alternanza died elogi (vedi focus). Ma la conquista deidisembra poter essere una conferma definitiva del suo buon operato. Di seguito il servizio di Sportmediaset dedicato all’allenatore nerazzurro.– Quelle di Simoneall’Inter sono stagioni vissute alternando momenti diad altri di elogi. Come racconta Massimo Veronelli, nel servizio andato in onda su Sportmediaset, il traguardo deidi finale di, raggiuntododici anni, dovrebbe bastare per avere fiducia nell’allenatore nerazzurro. A questo, poi, si deve aggiungere gli ottavi conquistati lo scorso anno, ...

