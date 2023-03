Intervista a Ilaria Palomba, autrice di ‘Vuoto’, presentato al Premio Strega 2023 (Di giovedì 16 marzo 2023) Leggere Vuoto, il nuovo libro della scrittrice pugliese Ilaria Palomba, è come addentrarsi in vari punti indefiniti dell'io, percorrere la via incandescente della Letteratura, vivere una profonda esperienza emotiva. Tuttavia si ha l'impressione che dietro la scrittura cruda di Palomba si celi una solida disciplina intellettuale (dovuta ai suoi studi) che contribuisce alla riuscita dell'opera, lucida e di grande impatto sul lettore. Un'opera che è fragile e abissale, in cui l'autrice fa emergere l'inconscio e il rimosso che reclamano la loro parte di vita. Come Sylvia Plath, Ilaria Palomba si sottrae alla vita, al mondo ostile impastando delicatezza, sangue e sensazioni urticanti; come Amelia Rosselli, la prosa poetica di Palomba è musicale, densa, affascinante, ... Leggi su 900letterario (Di giovedì 16 marzo 2023) Leggere Vuoto, il nuovo libro della scrittrice pugliese, è come addentrarsi in vari punti indefiniti dell'io, percorrere la via incandescente della Letteratura, vivere una profonda esperienza emotiva. Tuttavia si ha l'impressione che dietro la scrittura cruda disi celi una solida disciplina intellettuale (dovuta ai suoi studi) che contribuisce alla riuscita dell'opera, lucida e di grande impatto sul lettore. Un'opera che è fragile e abissale, in cui l'fa emergere l'inconscio e il rimosso che reclamano la loro parte di vita. Come Sylvia Plath,si sottrae alla vita, al mondo ostile impastando delicatezza, sangue e sensazioni urticanti; come Amelia Rosselli, la prosa poetica diè musicale, densa, affascinante, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionemetis : La nostra Ilaria Solazzo ha intervistato Massimo Luca, chitarrista e compositore che vanta collaborazioni con i più… - ilaria_fumarola : RT @marti_miy: Comunque secondo me un blocco di domani sarà su L’intervista di Edo, non è successo nulla in casa #donnalisi - ilaria_fumarola : RT @devisparire110: Sull'intervista: un piacere ritrovare lo stesso Edoardo di sempre. Realista, lucido, sognatore, paraculo e sempre dritt… - ilaria_fumarola : RT @sandraellep: - Chi arriva in finale e chi vince? - Oriana, Antonella, Tavassi, Micol, Alberto e Nikita - E chi vince? - Antonella - Per… - IlariaMariaSala : RT @OI_journal: ????Abbiamo intervistato @IlariaMariaSala che ci ha raccontato del suo ultimo libro edito da @add_editore 'L'eclissi di Hong… -

15 marzo 2023, la rassegna stampa Nell'intervista di Giulia Gomez , l'attore francese, re Luigi XIII nel film, riferisce di aver ... FAVINO, UN FILM BELLA "PERCHÉ" ITALIANO Francesco Favino è intervistato da Ilaria Urbani su "La ... ''Con i figli ho sbagliato, ho fallito'': l'amara confessione di Gigi D'Alessio In una lunga intervista a Il Messaggero, però, ammette: " Con i figli ho sbagliato, ho fallito " . ... Claudio , 37 anni, Ilaria , 31 anni, e Luca , 19 anni, dopo Amici 21 conosciuto da tutti come LDA . È stata ritrovata la Basilica di Vitruvio Nel corso dell'intervista all'Ansa, Ilaria Venanzoni ha spiegato per cui i ritrovamenti di questi resti rappresenterebbero un'importante scoperta: ' Vitruvio cita la sua Basilica come l'erede della ... Nell'di Giulia Gomez , l'attore francese, re Luigi XIII nel film, riferisce di aver ... FAVINO, UN FILM BELLA "PERCHÉ" ITALIANO Francesco Favino è intervistato daUrbani su "La ...In una lungaa Il Messaggero, però, ammette: " Con i figli ho sbagliato, ho fallito " . ... Claudio , 37 anni,, 31 anni, e Luca , 19 anni, dopo Amici 21 conosciuto da tutti come LDA .Nel corso dell'all'Ansa,Venanzoni ha spiegato per cui i ritrovamenti di questi resti rappresenterebbero un'importante scoperta: ' Vitruvio cita la sua Basilica come l'erede della ... L'intervista a Ilaria Capua La7 Conosciamo le Bulldog: intervista a Vittoria Ravasi Nuovo appuntamento per conoscere da vicino le undici atlete della Prima Squadra di Serie B di Canegrate CANEGRATE (MI) – Eccoci nuovamente all’appuntamento con le interviste che ci permetteranno di co ... Resta con me, parla l’attrice di Alessia Spada: “Ricevuto porte in faccia” Angela Ciaburri, nel cast della serie Rai, si è raccontata tra lavoro, famiglia e non solo Angela Ciaburri, Ilaria Spada nella fiction Rai Resta ... Nuovo appuntamento per conoscere da vicino le undici atlete della Prima Squadra di Serie B di Canegrate CANEGRATE (MI) – Eccoci nuovamente all’appuntamento con le interviste che ci permetteranno di co ...Angela Ciaburri, nel cast della serie Rai, si è raccontata tra lavoro, famiglia e non solo Angela Ciaburri, Ilaria Spada nella fiction Rai Resta ...