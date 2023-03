Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 46Ivano : RT @claudiocerasa: La scommessa di Nordio contro l’Italia dello sputtanamento. Le indagini? Segrete fino al dibattimento: anche le intercet… - patriziadegioia : RT @claudiocerasa: La scommessa di Nordio contro l’Italia dello sputtanamento. Le indagini? Segrete fino al dibattimento: anche le intercet… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Giustizia, svolta di Nordio: «Intercettazioni segrete finché durano le indagini» - Davemadein87 : RT @ilfoglio_it: La scommessa di Nordio contro l'Italia dello sputtanamento. “Le indagini? Segrete fino al dibattimento: anche le intercett… - hate_mich : RT @ilfoglio_it: La scommessa di Nordio contro l'Italia dello sputtanamento. “Le indagini? Segrete fino al dibattimento: anche le intercett… -

I DIALOGHI Poi c'è il tema delle. Il Governo è al lavoro per trovare una norma che consenta di mettere paletti 'sui dialoghi realmente significativi per l'indagine', spiega Nordio, ...Una misura che, se approvata, da un lato renderebbe lefino a che non vi è almeno una richiesta di rinvio a giudizio e dall'altro, metterebbe la parola fine a quel processo di ...Le indaginifino al dibattimento. LeIdem, quando due persone parlano di una terza, la trascrizione non sarà consentita. La carcerazione preventiva Da riformare. Fine ...

Intercettazioni segrete «finché durano le indagini». Giustizia, svolta di Nordio ilmessaggero.it

Camilla Marianera alle riunioni riservate in prefettura non c'era e se c'era aveva un ruolo marginale. Parola di Monica Lucarelli, l'assessora alla Sicurezza chiamata dal presidente della commissione ...Una stretta sulle intercettazioni, sul reato di abuso d’ufficio e sul processo d’appello, ma anche più garanzie per gli indagati, con gli atti che resteranno segreti fino alla richiesta di rinvio a ...