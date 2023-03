Inter, Telepass diventa Official Mobility Platform Partner! Il comunicato (Di giovedì 16 marzo 2023) L’Inter attraverso un comunicato annuncia di aver siglato una partnership con Telepass che diventa Official Mobility Platform Partner dell’Inter per due stagioni. Di seguito il comunicato del club. NUOVO PARTNER – “L’accordo con i nerazzurri rappresenta l’esordio di Telepass come Partner di un Club calcistico e unisce due brand che fanno dell’innovazione uno dei punti cardini della propria strategia di crescita. Telepass è l’azienda italiana che opera nel settore dei servizi per la mobilità in ambito urbano ed extraurbano basati su app per creare un ecosistema digitale sempre più ampio per privati e aziende. Forte della sua esperienza di oltre trent’anni, già pioniera del telepedaggio, ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) L’attraverso unannuncia di aver siglato una partnership conchePartner dell’per due stagioni. Di seguito ildel club. NUOVO PARTNER – “L’accordo con i nerazzurri rappresenta l’esordio dicome Partner di un Club calcistico e unisce due brand che fanno dell’innovazione uno dei punti cardini della propria strategia di crescita.è l’azienda italiana che opera nel settore dei servizi per la mobilità in ambito urbano ed extraurbano basati su app per creare un ecosistema digitale sempre più ampio per privati e aziende. Forte della sua esperienza di oltre trent’anni, già pioniera del telepedaggio, ...

