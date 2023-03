Inter, sosta provvidenziale: un’opportunità per Inzaghi (Di giovedì 16 marzo 2023) La sosta per le nazionali arriva in un momento provvidenziale per l’Inter, decisamente con il fiato corto dopo gli ultimi impegni ravvicinati che hanno richiesto un grande dispendio di energie fisiche e mentali. Inzaghi ha una grossa opportunità. PAUSA NECESSARIA – Le ultime partite per l’Inter sono state decisamente dispendiose dal punto di vista fisico e mentale. Emblematica la gara di martedì in Champions League contro il Porto, dove i nerazzurri hanno letteralmente dato ogni stilla di energia. Lo si è visto soprattutto con Federico Dimarco e Matteo Darmian, usciti dal campo sfiniti. Ma anche Alessandro Bastoni, che ha purtroppo dovuto alzare bandiera bianca e a causa di un infortunio non sarà a disposizione per Inter-Juventus. Per questo la sosta per le nazionali ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) Laper le nazionali arriva in un momentoper l’, decisamente con il fiato corto dopo gli ultimi impegni ravvicinati che hanno richiesto un grande dispendio di energie fisiche e mentali.ha una grossa opportunità. PAUSA NECESSARIA – Le ultime partite per l’sono state decisamente dispendiose dal punto di vista fisico e mentale. Emblematica la gara di martedì in Champions League contro il Porto, dove i nerazzurri hanno letteralmente dato ogni stilla di energia. Lo si è visto soprattutto con Federico Dimarco e Matteo Darmian, usciti dal campo sfiniti. Ma anche Alessandro Bastoni, che ha purtroppo dovuto alzare bandiera bianca e a causa di un infortunio non sarà a disposizione per-Juventus. Per questo laper le nazionali ...

