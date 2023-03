Inter punto di riferimento per le giovanili: scelta dall’UEFA per un progetto! (Di giovedì 16 marzo 2023) L’Inter celebra la scelta da parte dell’UEFA per un progetto sperimentale riguardante il settore giovanile. La società si conferma ancora una volta un punto di riferimento in tal senso. LA PREFERENZA – “Riconoscimenti e uno sguardo sempre attento al futuro. Qualche mese dopo aver ritirato l’ECA Youth Football Award, un premio che esalta la bontà dell’Educational Project del Club, l’Inter è stata scelta nuovamente come punto di riferimento per lo sviluppo del Settore Giovanile e la formazione dei ragazzi e delle ragazze del vivaio dal punto di vista tecnico e calcistico ma anche da quello umano e culturale. La UEFA ha scelto e coinvolto il Settore Giovanile nerazzurro per la sperimentazione del progetto educativo Outraged, che esalta il ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) L’celebra lada parte dell’UEFA per un progetto sperimentale riguardante il settore giovanile. La società si conferma ancora una volta undiin tal senso. LA PREFERENZA – “Riconoscimenti e uno sguardo sempre attento al futuro. Qualche mese dopo aver ritirato l’ECA Youth Football Award, un premio che esalta la bontà dell’Educational Project del Club, l’è statanuovamente comediper lo sviluppo del Settore Giovanile e la formazione dei ragazzi e delle ragazze del vivaio daldi vista tecnico e calcistico ma anche da quello umano e culturale. La UEFA ha scelto e coinvolto il Settore Giovanile nerazzurro per la sperimentazione del progetto educativo Outraged, che esalta il ...

