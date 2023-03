Inter, per Bastoni distrazione ai flessori delle coscia sinistra (Di giovedì 16 marzo 2023) Alessandro Bastoni si ferma per infortunio Niente partita contro la Juventus per Alessandro Bastoni uscito per un’infortunio durante il secondo tempo di Porto-Inter. A comunicarlo è lo stesso club nerazzurro attraverso un comunicato ufficiale. “Alessandro Bastoni si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”. (fonte: Inter.it) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) Alessandrosi ferma per infortunio Niente partita contro la Juventus per Alessandrouscito per un’infortunio durante il secondo tempo di Porto-. A comunicarlo è lo stesso club nerazzurro attraverso un comunicato ufficiale. “Alessandrosi è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato unaaidella. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”. (fonte:.it) L'articolo proviene damagazine.

