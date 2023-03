Inter | Marotta | «Derby in Champions? Ci vediamo in finale…»

(Di giovedì 16 marzo 2023) Le parole di Beppe, amministratore delegato dell’, sulle possibilità inLeague dei nerazzurri Beppeha parlato delle ambizioni dell’ina La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «La Dea è bendata…. Noi siamo contenti di essere arrivati fino a qui e vogliamo proseguire, non ci accontentiamo.europeo? Sarebbe affascinante, emozionante, suggestivo: ne parlerebbero tutti, avrebbe un’esposizione mondiale, a Milano non si parlerebbe d’altro. Ma allora ancora meglio se questosi giocasse a Istanbul… Per la finale! Quello sì che sarebbe storico. Ecco, mi piacerebbe molto dire al Milan: ciin finale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Marotta parla alla squadra e a Simone Inzaghi e si proietta anche verso Inter-Juventus. Le parole dell’ad nerazzurro È tornato a splendere il sereno ad Appiano Gentile dopo il ritorno dell’Inter ai ...Le migliori 8 d’Europa ci sono tutte e l’Italia è la federazione che ha più rappresentati in gara: ben tre, cosa che il nostro calcio non… Leggi ...