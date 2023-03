Inter, Marotta: “Derby col Milan in Champions? Spero in finale” (Di giovedì 16 marzo 2023) “Noi siamo contenti di essere arrivati fino a qui e vogliamo proseguire, non ci accontentiamo”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, commentando alla Gazzetta dello Sport la possibilità di affrontare il Milan in Champions League: “Sarebbe affascinante un Derby col Milan, emozionante, suggestivo: ne parlerebbero tutti, avrebbe un’esposizione mondiale, a Milano non si parlerebbe d’altro. Ma allora ancora meglio se questo Derby si giocasse a Istanbul perr la finale. Quello sì che sarebbe storico. Ecco, mi piacerebbe molto dire al Milan: ci vediamo in finale”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) “Noi siamo contenti di essere arrivati fino a qui e vogliamo proseguire, non ci accontentiamo”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’, Giuseppe, commentando alla Gazzetta dello Sport la possibilità di affrontare ilinLeague: “Sarebbe affascinante uncol, emozionante, suggestivo: ne parlerebbero tutti, avrebbe un’esposizione mondiale, ao non si parlerebbe d’altro. Ma allora ancora meglio se questosi giocasse a Istanbul perr la. Quello sì che sarebbe storico. Ecco, mi piacerebbe molto dire al: ci vediamo in”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Marotta: 'Comunicato Uefa? Dal punto di vista regolamentare, all'Inter doveva essere riservato un settore al 5% de… - ZZiliani : Invito i tifosi dell'#Inter, nel caso #Marotta riporti davvero Antonio #Conte in nerazzurro, a tifare Pro Sesto o R… - Linterista_page : Caos al Do Dragao, quarti di finale di #Champions League e #Juventus: parla #Marotta #Inter #FCIM ?????? - Frances99584624 : RT @GuarroPas: #Marotta: “Perso mattina e l’accordo era quello di fare entrare i nostri tifosi. Per un calcio inclusivo, si deve agire dive… - sportface2016 : #Inter, #Marotta: 'Derby col #Milan in #Champions? Spero in finale' -