Inter | le condizioni di Skriniar in vista della Juve

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 marzo 2023) Preoccupano ledi Milanad Appiano Gentile: il centrale dell’rimane in dubbio per laIn casasi fanno i conti con lefisiche dei più acciaccati: fra di essi c’è anche Milan, che rimane in leggero dubbio insfida di domenica contro lantus. Il difensore slovacco avrebbe stretto i denti per essere a disposizione per la gara di Champions League contro il Porto ma non ha recuperato appieno dall’infortunio. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.