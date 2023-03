Inter-Juventus, tutto esaurito vicino! Ultimi biglietti in vendita (Di giovedì 16 marzo 2023) Per Inter-Juventus si sta avvicinando a grandi passi il tutto esaurito. A tre giorni dal derby d’Italia di domenica (ore 20.45) sono pochissimi i biglietti rimasti in vendita. ULTIME DISPONIBILITÀ – Per Inter-Juventus di domenica la quota spettatori al momento è attorno a 75.000. Si andrà, inevitabilmente, al tutto esuarito: sono rimasti pochissimi biglietti in vendita per il derby d’Italia che chiude la ventisettesima giornata di Serie A. Al Terzo Anello non c’è più nulla, nel Primo le disponibilità maggiori sono in Tribuna d’Onore e Poltroncine nel settore rosso (dove il prezzo più basso è 205 euro). Poi è rimasto qualcosa in Secondo Anello, ma pochissimi e nulla (ovviamente) in Curva Nord. L’ultimo ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) Persi sta avvicinando a grandi passi il. A tre giorni dal derby d’Italia di domenica (ore 20.45) sono pochissimi irimasti in. ULTIME DISPONIBILITÀ – Perdi domenica la quota spettatori al momento è attorno a 75.000. Si andrà, inevitabilmente, alesuarito: sono rimasti pochissimiinper il derby d’Italia che chiude la ventisettesima giornata di Serie A. Al Terzo Anello non c’è più nulla, nel Primo le disponibilità maggiori sono in Tribuna d’Onore e Poltroncine nel settore rosso (dove il prezzo più basso è 205 euro). Poi è rimasto qualcosa in Secondo Anello, ma pochissimi e nulla (ovviamente) in Curva Nord. L’ultimo ...

