Inter-Juventus, quando si gioca? Programma, orario d’inizio, tv, probabili formazioni (Di giovedì 16 marzo 2023) La ventisettesima giornata può essere ribattezzata come quella dei derby. Domenica 19 marzo sarà infatti il giorno delle stracittadine; se alle 18.00 si andrà nella capitale per il match tra Roma e Lazio, alle 20.45 sarà invece il momento di Inter-Juventus, il cosiddetto derby d’Italia. Sfida che sulla carta varrebbe per la lotta al secondo posto se si contassero i punti collezionati da entrambe le squadre, ma invece, visto il -15 inflitto ai bianconeri, vede i nerazzurri provare a mettere al sicuro la piazza d’onore e la Juventus che vuole tentare a riagganciarsi al sesto posto in classifica, che significherebbe almeno Conference League sicura. Nerazzurri che potrebbero recuperare Skriniar, che ha ripreso ad allenarsi in settimana, mentre è certo il forfait di Alessandro Bastoni, infortunatosi contro il Porto. In avanti solito ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) La ventisettesima giornata può essere ribattezzata come quella dei derby. Domenica 19 marzo sarà infatti il giorno delle stracittadine; se alle 18.00 si andrà nella capitale per il match tra Roma e Lazio, alle 20.45 sarà invece il momento di, il cosiddetto derby d’Italia. Sfida che sulla carta varrebbe per la lotta al secondo posto se si contassero i punti collezionati da entrambe le squadre, ma invece, visto il -15 inflitto ai bianconeri, vede i nerazzurri provare a mettere al sicuro la piazza d’onore e lache vuole tentare a riagganciarsi al sesto posto in classifica, che significherebbe almeno Conference League sicura. Nerazzurri che potrebbero recuperare Skriniar, che ha ripreso ad allenarsi in settimana, mentre è certo il forfait di Alessandro Bastoni, infortunatosi contro il Porto. In avanti solito ...

