Inter e Milan insieme ai quarti | l' ultima volta nel 05 06 | ve le ricordate?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E sono due. Dopo il #Milan, l’#Inter. E domani al 99% col #Napoli saranno tre. Tre italiane tra le migliori 8 d’Eur… - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - FBiasin : Quarti di Champions Tre italiane ???? #Napoli #Milan #Inter Due inglesi ?????????????? #Chelsea #City Una spagnola ????… - wuerzet__ : 1. Milan 2. Inter 3. Benfica 4. Chelsea 5. City 6. Napoli 7. Bayern - sebasagasti : @Encu5Futbol Milan - Bayern Chelsea - Napoli Benfica - Inter Real - City -

Continua DifesaDifesaCentrocampoCentrocampoAttaccoAttacco, te li ricordi, te li ricordi PercorsoPercorso16 marzo 2023Cristian Brocchi chiude gli occhi e ricorda. L'idea di un possibile derby di Milano ai quarti di Champions lo fa tornare con la mente a vent'anni fa, maggio 2003, primonella grande coppa: 'Mi viene in mente la notte prima della partita: io, Abbiati e Gattuso in camera insieme. Non siamo riusciti a chiudere occhio. Eravamo elettrici, sentivamo l'...ai quarti di Champions. Domani c'è il sorteggio. C'è voglia di derby, anche se non unanime. C'è chi ne ha paura, chi lo vorrebbe in finale. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Napoli won 3-0 on the night and 5-0 on aggregate to advance to the Champions League quarterfinals for the first time, joining AC Milan and Inter Milan and giving Italy three teams in the quarters for ...