Inter, attesa anche per il calendario di Champions League: risvolti in Serie A (Di giovedì 16 marzo 2023) Per l’Inter domani non solo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League (vedi articolo), ma anche il calendario della doppia sfida. Con possibili risvolti pure su quello di Serie A (in parte ancora da definire). IL PROGRAMMA – Sarà un aprile ricchissimo per l’Inter: nove partite in trenta giorni. Cinque in Serie A, due in Champions League e le due semifinali di Coppa Italia con la Juventus. Domani, entro e non oltre le 18, l’UEFA renderà noto il calendario delle partite a seguito del sorteggio. Ai quarti di finale l’Inter giocherà l’andata martedì 11 o mercoledì 12 alle 21, con ritorno a giorni opposti: se ha l’andata l’11 sarà mercoledì 19, se ce l’ha il 12 ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) Per l’domani non solo il sorteggio dei quarti di finale di(vedi articolo), maildella doppia sfida. Con possibilipure su quello diA (in parte ancora da definire). IL PROGRAMMA – Sarà un aprile ricchissimo per l’: nove partite in trenta giorni. Cinque inA, due ine le due semifinali di Coppa Italia con la Juventus. Domani, entro e non oltre le 18, l’UEFA renderà noto ildelle partite a seguito del sorteggio. Ai quarti di finale l’giocherà l’andata martedì 11 o mercoledì 12 alle 21, con ritorno a giorni opposti: se ha l’andata l’11 sarà mercoledì 19, se ce l’ha il 12 ...

