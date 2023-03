Inter | anche i Red Devils su Denzel Dumfries

(Di giovedì 16 marzo 2023) Un salvataggio finale che mette tutti d’accordo, ma la prestazione complessiva dinon ha convinto del tutto. Per la Gazzetta dello Sport l’olandese è un “disastro per tutta la partita, nelle letture e nelle esecuzioni tecniche”. Infatti le prestazioni dell’olandese, dopo il Mondiale, sono state quasi sempre negative. Questo gesto tecnico però, compensa L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UNICEF_Italia : All'indomani dell'impresa di #PortoInter celebriamo anche il successo di due iniziative solidali di @Inter per UNIC… - Inter : Ora ci sono anche i ragazzi ?????? #ForzaInter #PortoInter #UCL - marifcinter : #Capello: 'L'Inter ha giocato da squadra, ha sofferto da squadra. I pali? I pali contano solo se la palla va dentro… - MKvaradona1926 : @MarcoTastardi @CucchiRiccardo Ed entrambi l’hanno sfangata 1-0 anche se c’è da dire che l’Inter quella partita ha… - CattaDario : RT @RiccardoDanna1: Andata e ritorno a dir poco perfette di #Darmian: solido, attento e lucido anche nei momenti di difficoltà. Non sarà un… -

... impossibilitati ad entrare per un viluppo organizzativo, visto che era stato permesso loro di acquistare tagliandi per un settore poi vietato: seguiranno esposti, dell'in sede di ...... che dopo il successo 0 - 2 all'andata in Germania, si ripete per 3 - 0al ritorno in casa ... terza squadra italiana dopo Milan e. La 'piccola' serie A, nel sorteggio di domani alle 12 (...A farle compagnia nel prossimo turno del torneo sarannoe Milan , qualificatesi nei giorni scorsi dopo aver avuto la meglio nei doppi confronti rispettivamente con Porto e Tottenham. Non ...

Squadre qualificate ai quarti di Champions League: le possibili ... Fanpage.it

Dati i cronici problemi di bilancio, stando a quando riportato da interlive.it, il club vorrebbe introitare tutta la cifra cash, ma qualora dovessero arrivare altre cessioni prima l’ipotesi di uno ...Esultanza Inter @livephotosport Seppur dopo il passo falso dell’Inter ... A ottenere il pass per i quarti di finale della Champions League è anche Stefano Pioli che con il suo Milan è riuscito a ...