Inquinamento ambientale, al via il portale comunale e la banca dati con le prime 15.000 caldaie certificate (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella riunione odierna della Commissione Ambiente, presieduta da Gerardo Melillo, alla presenza dell'assessore al ramo Giuseppe Negrone, è stato presentato il portale realizzato dalla Società NEC, New Energy Company di Roma, per la certificazione degli impianti di riscaldamento e l'Istituzione di una banca dati che potrà diventare una sorta di vero e proprio catasto delle centrali termiche presenti in città. All'interno del portale, grazie al quale l'Amministrazione comunale potrà dialogare direttamente con i manutentori e i cittadini, sono state caricate le prime 15.000 schede relative ad altrettante caldaie, certificate nel corso del censimento avviato in questi anni dal Comune di Avellino, come misura di contrasto ...

