Inghilterra, i convocati di Southgate: assenti Tomori ed Abraham (Di giovedì 16 marzo 2023) Sono venticinque i calciatori convocati dal commissario tecnico della nazionale inglese, Gareth Southgate per i match di qualificazione agli Europei 2024 contro Italia (giovedì 23 ore 20.45) e Ucraina (domenica 26 ore 18). Niente da fare per Tammy Abraham e Fikayo Tomori, nuovamente esclusi dopo il Mondiale da spettatore. assenti anche Alexander Arnold e Sterling, mentre torna l’attaccante del Brentford Ivan Toney, autore quest’anno di 16 gol in Premier League, a caccia della prima presenza in nazionale. Novità anche in difesa dove si rivedono Chiwell, James e Guehi. I convocati di Southgate PORTIERI: Pickford (Everton), Pope (Newcastle), Ramsdale (Arsenal) DIFENSORI: Chilwell (Chelsea), Dier (Tottenham), Guehi (Crystal Palace), James (Chelsea), Maguire (Manchester ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Sono venticinque i calciatoridal commissario tecnico della nazionale inglese, Garethper i match di qualificazione agli Europei 2024 contro Italia (giovedì 23 ore 20.45) e Ucraina (domenica 26 ore 18). Niente da fare per Tammye Fikayo, nuovamente esclusi dopo il Mondiale da spettatore.anche Alexander Arnold e Sterling, mentre torna l’attaccante del Brentford Ivan Toney, autore quest’anno di 16 gol in Premier League, a caccia della prima presenza in nazionale. Novità anche in difesa dove si rivedono Chiwell, James e Guehi. IdiPORTIERI: Pickford (Everton), Pope (Newcastle), Ramsdale (Arsenal) DIFENSORI: Chilwell (Chelsea), Dier (Tottenham), Guehi (Crystal Palace), James (Chelsea), Maguire (Manchester ...

