Inflazione, Istat: a febbraio confermato rallentamento al 9,1%. Ma resta l’aumento del carrello della spesa, che risale al 12,7% (Di giovedì 16 marzo 2023) L’Istat conferma il leggero rallentamento dell’Inflazione a febbraio: l’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,2% su base mensile e del 9,1% su base annua, dal +10 di gennaio 2023. Il dato conferma la stima preliminare, che aveva previsto un’Inflazione al +9,2%. Si conferma però anche l’aumento dei prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il cosiddetto carrello della spesa), che registrano un’accelerazione su base annua del 12,7% rispetto al 12% di gennaio. La stima dell’Istat di inizio marzo prevedeva un aumento del 13 per cento. La flessione dell’Inflazione, spiega infatti l’Istat, la flessione è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) L’conferma il leggerodell’: l’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,2% su base mensile e del 9,1% su base annua, dal +10 di gennaio 2023. Il dato conferma la stima preliminare, che aveva previsto un’al +9,2%. Si conferma però anchedei prezzi dei beni alimentari, per la curacasa epersona (il cosiddetto), che registrano un’accelerazione su base annua del 12,7% rispetto al 12% di gennaio. La stima dell’di inizio marzo prevedeva un aumento del 13 per cento. La flessione dell’, spiega infatti l’, la flessione è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuigiF97101292 : RT @moneypuntoit: Secondo l’Istat il percorso di rientro dell’inflazione sarà più lungo di quanto inizialmente previsto e registra un forte… - inecaras : RT @classcnbc: ++Istat: +5,4% #inflazione acquisita per il 2023, +3,7% per quella core A febbraio carrello spesa a +12,7%++ - classcnbc : ++Istat: +5,4% #inflazione acquisita per il 2023, +3,7% per quella core A febbraio carrello spesa a +12,7%++ - istat_it : Prezzi al consumo: a febbraio inflazione al 9,1% dal 10% nel mese precedente (stima preliminare 9,2%) #istat… - NewEconomy17 : RT @classcnbc: ++#Inflazione????: Istat lima al ribasso il dato annuo a 9,1% (Dato preliminare: +9,2% a/a, +0,3% m/m)++ -