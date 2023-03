Infantino rieletto presidente Fifa | rimarrà in carica fino al 2027

(Di giovedì 16 marzo 2023) Al Congresso di Kigali in Rwanda è statoper acclamazione nonostante le polemiche per i Mondiali in Qatar. Era l'unico ...

Fifa, UFFICIALE: Infantino rieletto presidente. 'Si gioca troppo Non è così da tante parti nel mondo' Calciomercato.com

Gianni Infantino è stato rieletto per acclamazione alla presidenza della Fifa, la Federazione internazionale di calcio, per il prossimo quadriennio, fino al 2027. "Vi amo tutti", ha detto il ...«Vi amo tutti», ha detto il presidente uscente ai 211 delegati presenti al Congresso Fifa, in corso a Kigali, in Ruanda. Infantino, svizzero di origine italiana, 52 anni, era candidato unico alla sua ...