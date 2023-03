Infantino rieletto Presidente Fifa per altri quattro anni

(Di giovedì 16 marzo 2023) Come facilmente prevedibile, non essendoci nessun altro candidato, Giè statoper il prossimo quadriennio(2023-2027). Per l’italo-svizzero, alla guida dell’organismo calcistico mondiale dal 2016, quando subentrò a Seppe Blatter, si tratta del terzo mandato. GILasceglie dunque la linea della continuità. Nonostante le polemiche sorte in merito all’organizzazione dei Mondiali in Qatar, Giresta saldamente in sella fino al 2027. Di pochi giorni l’approvazione del nuovo format, da lui fortemente voluto, dei Mondiali che, a partire dal 2026, vedranno la partecipazione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoBellinazzo : Gianni Infantino è stato appena rieletto Presidente della Fifa nel congresso di Kigali in Ruanda. Resterà in carica… - fattoquotidiano : Gli scandali del Qatar? Già dimenticati: Infantino rieletto presidente della Fifa fino al 2027 - Newsinunclick : In occasione del 73° Congresso della Fifa, in corso a Kigali, in Ruanda, Gianni Infantino, italo-svizzero, 53 anni,… - antiloro2 : La mafia calcistica non molla...... - sportli26181512 : #Infantino rieletto presidente Fifa, una pessima notizia per il calcio: Come se non fosse bastato il mondiale qatar… -

In occasione del 73° Congresso della Fifa, in corso a Kigali, in Ruanda, Gianni, italo - svizzero, 53 anni, unico candidato alla presidenza, è statoper acclamazione. Si tratta del terzo mandato, nominato la prima volta nel 2016 e poi riconfermato nel giugno ...A tre mesi dalla rassegna iridata in Australia e Nuova Zelanda, è questo uno degli annunci delpresidente Fifa Gianni. Sui diritti tv del torneo il numero 1 del calcio mondiale ...Pane e pallone per tutti : come era atteso, la politica di Gianniha avuto successo. Il 52enne svizzero è statoper acclamazione presidente della Fifa fino al 2027. E non solo: il 73esimo congresso del pallone mondiale andato in scena a Kigali , ...

Fifa, Gianni Infantino rieletto presidente per acclamazione: «Vi amo tutti» Open

Il neo rieletto presidente della Fifa Gianni Infantino si è difeso dalle tante critiche, reagendo e tirando in ballo anche l’Italia Gianni Infantino va al contrattacco. Dopo il rinnovo della carica di ...Si svolgerà ogni 4 anni, proprio come la rassegna iridata per nazioni e vedrà 32 partecipanti a contendersi il titolo Gianni Infantino è stato appena rieletto Presidente FIFA per i prossimi 4 anni ...