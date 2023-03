Infantino rieletto capo della Fifa, il New York Times: «Lo sarà fino al 2031, non può perdere» (Di giovedì 16 marzo 2023) Gianni Infantino è il nuovo – vecchio – Presidente della Fifa. E’ stato rieletto, da candidato unico, per acclamazione durante la riunione del Consiglio in Ruanda. Discorso “programmatico” a parte, Infantino è l’incontrastato re del calcio mondiale. sarà in carica fino al 2027 ma potrà restare sul trono della Fifa fino al 2031. Perché, come scrive il New York Times, una delle prime cose che fatto una volta insediatosi è stato “stralciare” dal conto dei mandati massimi previsti dallo statuto i suoi primi 3 anni da subentrato. Non valgono. Erano solo un preliminare, ecco. Infantino era stato eletto per la prima volta nel febbraio 2016, poi il nuovo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 marzo 2023) Gianniè il nuovo – vecchio – Presidente. E’ stato, da candidato unico, per acclamazione durante la riunione del Consiglio in Ruanda. Discorso “programmatico” a parte,è l’incontrastato re del calcio mondiale.in caricaal 2027 ma potrà restare sul tronoal. Perché, come scrive il New, una delle prime cose che fatto una volta insediatosi è stato “stralciare” dal conto dei mandati massimi previsti dallo statuto i suoi primi 3 anni da subentrato. Non valgono. Erano solo un preliminare, ecco.era stato eletto per la prima volta nel febbraio 2016, poi il nuovo ...

