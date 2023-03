(Di giovedì 16 marzo 2023) KIGALI (RUANDA) (ITALPRESS) – Gianniguiderà laper altri quattro anni,al. Candidato unico, il dirigente italo-svizzero, 53 anni il prossimo 23 marzo, è statoper acclamazione alla presidenza in occasione del 73esimo Congressoin corso a Kigali, in Ruanda.è stato eletto per la prima volta nel febbraio 2016, poi il nuovo mandato di quattro anni nel giugno 2019 e oggi l'ulteriore conferma.“Vi avevamo promesso i Mondiali migliori di sempre e lo abbiamo fatto, vi avevamo promesso che avremmo aumentato i ricavi, che l'avremmo resa più trasparente, che avremmo riguadagnato la fiducia degli sponsor – le parole dia Kigali – Ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italpress : Infantino confermato presidente della Fifa fino al 2027 - Italpress : Infantino confermato presidente della Fifa fino al 2027 - MasterblogBo : KIGALI (RUANDA) (ITALPRESS) – Gianni Infantino guiderà la Fifa per altri quattro anni, fino al 2027. Candidato unic… - Italpress : Infantino confermato presidente della Fifa fino al 2027 - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Infantino confermato presidente della Fifa fino al 2027 -… -

Riprendendo le parole che aveva già pronunciato il presidente della FIFA Giannidurante i ... che ha anchela volontà della F1 di andare a gareggiare in Sud Africa - enti ...... che ha chiuso l'indagine contro il presidente della Fifa Giannirelativa a un jet privato noleggiato per volare dal Suriname alla Svizzera nel 2017. È statoche le disposizioni ......Generale della Svizzera ha deciso di chiudere l'indagine sul presidente della FIFAin merito ad un jet privato noleggiato per volare dal Suriname alla Svizzera nel 2017. È stato...

Infantino confermato presidente della Fifa fino al 2027 Agenzia di ... Italpress

KIGALI (RUANDA) (ITALPRESS) – Gianni Infantino guiderà la Fifa per altri quattro anni, fino al 2027. Candidato unico, il dirigente italo-svizzero, 53 anni il prossimo 23 marzo, è stato confermato per ...Unico candidato - come già nel 2019 - Gianni Infantino si appresta a succedere a se stesso alla guida della Fifa. I 211 delegati delle federazioni affiliate, riuniti a Kigali (Ruanda) per il 73° Congr ...