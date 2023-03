Infantino: “Basta attacchi alla Fifa. In Italia fanno la Supercoppa a 4 squadre in Arabia e nessuno dice niente” (Di giovedì 16 marzo 2023) Un Gianni Infantino polemico e che ne ha avute per tutti, quello che si è presentato alla conferenza stampa dopo la sua rielezione alla guida della Fifa fino al 2027. Il numero uno dell’organismo più importante del calcio globale ha voluto dire Basta agli attachi, secondo suo parere, gratuiti ricevuti dai suoi detrattori. Queste le sue parole in conferenza stampa. Sui suoi detrattori: “Non vi chiedo di amarmi, potete criticarmi, ma per favore, rimanete un po’ legati ai fatti. Si parla della Fifa che è ricca e vuole fare altri soldi ma la Fifa si occupa di calcio e abbiamo bisogno di soldi, è ovvio, per far crescere il calcio in tutto il mondo. La Premier League genera in un anno quello che la Fifa genera in 4 anni: in altre parole la Premier è 4 volte ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Un Giannipolemico e che ne ha avute per tutti, quello che si è presentatoconferenza stampa dopo la sua rielezioneguida dellafino al 2027. Il numero uno dell’organismo più importante del calcio globale ha voluto direagli attachi, secondo suo parere, gratuiti ricevuti dai suoi detrattori. Queste le sue parole in conferenza stampa. Sui suoi detrattori: “Non vi chiedo di amarmi, potete criticarmi, ma per favore, rimanete un po’ legati ai fatti. Si parla dellache è ricca e vuole fare altri soldi ma lasi occupa di calcio e abbiamo bisogno di soldi, è ovvio, per far crescere il calcio in tutto il mondo. La Premier League genera in un anno quello che lagenera in 4 anni: in altre parole la Premier è 4 volte ...

