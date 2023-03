Indonesia, nella città di Kupang la scuola comincia alle 5,30 (Di giovedì 16 marzo 2023) Si tratta di un progetto pilota con l’obiettivo di «rafforzare la disciplina dei ragazzi». Ma i genitori protestano: «I ragazzi sono esausti» Leggi su vanityfair (Di giovedì 16 marzo 2023) Si tratta di un progetto pilota con l’obiettivo di «rafforzare la disciplina dei ragazzi». Ma i genitori protestano: «I ragazzi sono esausti»

