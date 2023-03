Indonesia, genitori furiosi per l’inizio della scuola alle 5.30 di mattina (Di giovedì 16 marzo 2023) Chi dorme non prende pesci. Potrebbe essere riassunto così il nuovo progetto presentato dal governatore Viktor Laiskodat a Kupang, in Indonesia, che prevede l’entrata degli alunni a scuola alle 5.30 del mattino. Secondo l’alto funzionario il provvedimento servirebbe per rafforzare la disciplina dei bambini. “La loro sicurezza non è garantita quando è ancora notte” Il governatore Indonesiano Viktor Laiskodat (Instagram)Solitamente nelle scuole del Paese le lezioni iniziavano tra le 7 e le 8 del mattino: anticipando l’orario d’ingresso i bambini sono apparsi esausti quando tornano a casa. La madre di una 16enne, infatti, è molto preoccupata da questa nuova iniziativa: “È estremamente difficile, ora devono uscire di casa mentre è ancora buio pesto. Non posso accettarlo. La loro sicurezza non è garantita quando è ancora ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 16 marzo 2023) Chi dorme non prende pesci. Potrebbe essere riassunto così il nuovo progetto presentato dal governatore Viktor Laiskodat a Kupang, in, che prevede l’entrata degli alunni a5.30 del mattino. Secondo l’alto funzionario il provvedimento servirebbe per rafforzare la disciplina dei bambini. “La loro sicurezza non è garantita quando è ancora notte” Il governatoreno Viktor Laiskodat (Instagram)Solitamente nelle scuole del Paese le lezioni iniziavano tra le 7 e le 8 del mattino: anticipando l’orario d’ingresso i bambini sono apparsi esausti quando tornano a casa. La madre di una 16enne, infatti, è molto preoccupata da questa nuova iniziativa: “È estremamente difficile, ora devono uscire di casa mentre è ancora buio pesto. Non posso accettarlo. La loro sicurezza non è garantita quando è ancora ...

