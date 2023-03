Indian Wells, Sinner-Fritz: dove vederla in TV e streaming (Di giovedì 16 marzo 2023) Il tanto atteso match tra Sinner-Fritz ad Indian Wells 2023 andrà in scena stasera alle ore 23.00. Si tratta di una sfida davvero di alto livello: l’italiano affronterà il campione uscente del torneo americano. Sinner viene da una vittoria convincente contro Stan Wawrinka agli ottavi di finale con il punteggio di 6-1, 6-4. Stesso discorso ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Il tanto atteso match traad2023 andrà in scena stasera alle ore 23.00. Si tratta di una sfida davvero di alto livello: l’italiano affronterà il campione uscente del torneo americano.viene da una vittoria convincente contro Stan Wawrinka agli ottavi di finale con il punteggio di 6-1, 6-4. Stesso discorso ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : Jannik #Sinner è il primo italiano nella storia ad avanzare ai QF di Indian Wells in un torneo tradizionalmente poco favorevole per noi. - LaVeritaWeb : Nole già escluso dal torneo californiano nel 2022. Fuori pure dal Masters 1.000 di Miami. - Eurosport_IT : Esordio vincente per Sinner ad Indian Wells ?? L'azzurro supera in due set il francese Gasquet ?? #EurosportTENNIS… - infoitsport : Indian Wells, Bolelli e Fognini si fermano ai quarti - WeAreTennisITA : ???? Sinner ?? Fritz ???? Un unico precedente fra i due: la vittoria di Fritz proprio a Indian Wells 2021. Finirà diver… -