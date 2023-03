Incroci pericolosi a Fiumicino | la Polizia evita contatti tra tifosi di Eintracht | Roma e Lazio

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 marzo 2023) Itedeschi che facevano scalo a, idiin viaggio per le trasferte contro Real Sociedad in Spagna e AZ in Olanda. Una situazione potenzialmente pericolosa, ma che lahato attivando il dispositivo di sicurezza nello scalono. I supporter delle due squadre capitoline, spiega la, “indossavano abbigliamento di colore scuro con indumenti utili al travisamento in caso di scontri”. Negli stessi momenti in cui era previsto l’arrivo nell’aeroporto didi circa 150dell’Francoforte che erano a bordo di autobus proveniente da Napoli, era anche prevista la partenza dallo stesso scalo delle tifoserie ...