Incidente per Marcello Cirillo, la sua Smart si ribalta: "Sono vivo per miracolo" (Di giovedì 16 marzo 2023) Incidente per Marcello Cirillo: "Sono vivo per miracolo" Marcello Cirillo, storico volto de I fatti vostri al fianco di Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, è rimasto coinvolto in un terribile Incidente sulla Cassia bis, a Roma. "Sono vivo per miracolo", ha scritto sui social. Poi ha chiesto aiuto per trovare i suoi soccorritori. Sono vivo per miracolo, voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis (roma) mi hanno estratto dalla mia Smart dopo essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall'altra parte della strada!

