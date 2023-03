Incidente ferroviario in Grecia, ancora scontri tra manifestanti e polizia ad Atene a quasi un mese dal disastro costato la vita a 57 persone (Di giovedì 16 marzo 2023) scontri tra la polizia antisommossa e alcuni manifestanti ad Atene durante una manifestazione organizzata per chiedere verità e giustizia dopo l’Incidente ferroviario di Tempe, avvenuto il 28 febbraio scorso, in cui hanno perso la vita 57 persone. Gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni e granate assordanti mentre i manifestanti cercavano di circondarli lanciando bombe incendiarie e sassi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023)tra laantisommossa e alcuniaddurante una manifestazione organizzata per chiedere verità e giustizia dopo l’di Tempe, avvenuto il 28 febbraio scorso, in cui hanno perso la57. Gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni e granate assordanti mentre icercavano di circondarli lanciando bombe incendiarie e sassi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

