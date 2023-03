Incidente a Ostia, donna investita da un’auto: 69enne in codice rosso (Di giovedì 16 marzo 2023) Un investimento in via delle Azzorre ad Ostia si è verificato alle 10 e 30 di stamattina, 16 marzo 2023. Una donna di 69enne anni è stata travolta da una Bmw in transito, il cui conducente si è fermato prontamente ed è esco dall’auto per prestare soccorso alla malcapitata. Immediatamente è stato dato l’allarme e ad accorrere sono stati gli agenti della Polizia locale del X Gruppo Mare oltre ai sanitari del 118 che hanno trasportato la 69enne in ospedale, al Grassi, in codice rosso ‘per dinamica’. A causa, cioè, della sequenza degli avvenimenti con i quali si è verificato il ferimento della donna, le cui condizioni non sembrerebbero destare preoccupazioni. Gli uomini del X Gruppo Mare hanno chiuso la strada per i rilievi del caso Gli uomini del X Gruppo Mare sono stati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) Un investimento in via delle Azzorre adsi è verificato alle 10 e 30 di stamattina, 16 marzo 2023. Unadianni è stata travolta da una Bmw in transito, il cui conducente si è fermato prontamente ed è esco dall’auto per prestare soccorso alla malcapitata. Immediatamente è stato dato l’allarme e ad accorrere sono stati gli agenti della Polizia locale del X Gruppo Mare oltre ai sanitari del 118 che hanno trasportato lain ospedale, al Grassi, in‘per dinamica’. A causa, cioè, della sequenza degli avvenimenti con i quali si è verificato il ferimento della, le cui condizioni non sembrerebbero destare preoccupazioni. Gli uomini del X Gruppo Mare hanno chiuso la strada per i rilievi del caso Gli uomini del X Gruppo Mare sono stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Incidente a Ostia, donna investita da un’auto: 69enne in codice rosso - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - SS8 Via Del Mare ?????? Traffico rallentato altezza Raccordo Anulare ?? Ostia #Luceverde #Lazio - romaatac1 : ?? #BusRoma #RomaSud #atac #RomaTPL ?? #Incidente in via Guido Calza alt. svincolo per #Ostia. ?? Possibili rallenta… -