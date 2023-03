Inchiesta Covid, Sileri: «Comportamenti poco professionali e zero programmazione» (Di giovedì 16 marzo 2023) Inchiesta Covid, l’ex sottosegretario alla Salute Sileri: «Comportamenti poco professionali e zero programmazione» È in corso a Bergamo l’Inchiesta sull’emergenza Cocid e tra le persone ascoltate c’è anche l’ex sottosegretario Sileri, che non ha remore a denunciare la mancanza di un piano chiaro, la poca professionalità e le minacce subite. Sileri, come riportato dal Corriere della Sera, ha segnalato che «a gennaio-febbraio 2020, almeno in una prima fase, non esisteva un’istituzione ufficiale della task force che si riuniva al mattino al Ministero, né esisteva una convocazione ufficiale. Ho sin da subito notato un comportamento poco professionale. Mancava in modo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 marzo 2023), l’ex sottosegretario alla Salute: «» È in corso a Bergamo l’sull’emergenza Cocid e tra le persone ascoltate c’è anche l’ex sottosegretario, che non ha remore a denunciare la mancanza di un piano chiaro, la pocatà e le minacce subite., come riportato dal Corriere della Sera, ha segnalato che «a gennaio-febbraio 2020, almeno in una prima fase, non esisteva un’istituzione ufficiale della task force che si riuniva al mattino al Ministero, né esisteva una convocazione ufficiale. Ho sin da subito notato un comportamentoprofessionale. Mancava in modo ...

