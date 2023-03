Incendio in sede Fsb a Rostov: un morto e due feriti. Il video dell'edificio in fiamme (Di giovedì 16 marzo 2023) E' di un morto e due feriti il bilancio di un Incendio avvenuto oggi nella sede delle guardie di frontiera dei servizi di sicurezza russi (Fsb) a Rostov, capoluogo dell'omonima regione confinante con l'Ucraina. Lo riferiscono i servizi d'emergenza, secondo i quali le fiamme si sono sprigionate dopo un'esplosione. <a href="https://www.lastampa.it/esteri/2023/03/16/diretta/ucraina russia guerra news oggi-12696633/"><strong>Ucraina - Russia, segui la diretta di oggi 16 marzo</strong></a> Leggi su lastampa (Di giovedì 16 marzo 2023) E' di une dueil bilancio di unavvenuto oggi nellae guardie di frontiera dei servizi di sicurezza russi (Fsb) a, capoluogo'omonima regione confinante con l'Ucraina. Lo riferiscono i servizi d'emergenza, secondo i quali lesi sono sprigionate dopo un'esplosione. Ucraina - Russia, segui la diretta di oggi 16 marzo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Mosca, incendio in sede Fsb causato da un cortocircuito - fisco24_info : Mosca, incendio in sede Fsb causato da un cortocircuito: All'impianto elettrico interno - fisco24_info : Mosca, incendio in sede Fsb causato da un cortocircuito: All'impianto elettrico interno - ItaliaStartUp_ : Ucraina, la diretta - Kiev: '20 navi russe nel Mar Nero, c'è attività atipica'. Axios: 'Primo ok di Israele ai sist… - LaStampa : Incendio in sede Fsb a Rostov: un morto e due feriti. Il video dell'edificio in fiamme -