In Vaticano l’incontro tra il premier ad interim del Libano e Papa Francesco (Di giovedì 16 marzo 2023) Città del Vaticano – Questa mattina, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza il Primo Ministro ad interim del Libano, S.E. il Sig. Najib Mikati, il quale si è successivamente incontrato con l’Em.mo Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato dall’Ecc.mo Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. Col Papa l’incontro privato è durato poco meno di mezzora. In dono il Pontefice ha regalato un’opera in bronzo dal titolo “Amore sociale”, raffigurante un bimbo che aiuta un altro a rialzarsi, con la scritta “Amare Aiutare” e i testi del Messaggio per la Pace di quest’anno, il Documento sulla Fratellanza Umana e libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della LEV. In cambio il Primo Ministro libanese ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 marzo 2023) Città del– Questa mattina, il Santo Padreha ricevuto in Udienza il Primo Ministro addel, S.E. il Sig. Najib Mikati, il quale si è successivamente incontrato con l’Em.mo Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato dall’Ecc.mo Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. Colprivato è durato poco meno di mezzora. In dono il Pontefice ha regalato un’opera in bronzo dal titolo “Amore sociale”, raffigurante un bimbo che aiuta un altro a rialzarsi, con la scritta “Amare Aiutare” e i testi del Messaggio per la Pace di quest’anno, il Documento sulla Fratellanza Umana e libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della LEV. In cambio il Primo Ministro libanese ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maina_enrica : La visita di Putin in Vaticano e l'incontro con Papa Francesco - LucaElle76 : @ApacheRossonero Ho ricevuto un SMS privato dal Vaticano....per aver scomodato l'intero calendario dei santi...non… - maina_enrica : L'incontro in Vaticano tra Papa Francesco e Donald Trump, ecco come è an... - sportli26181512 : 'Alleanza nelle strade': l'incontro in Vaticano fra maratoneti e poveri: Un’alleanza tra i maratoneti e le persone… -

Italia : Fratel Alois: serve una pazienza ardente contro la guerra Concluso l'incontro a Roma degli organizzatori della veglia ecumenica che si ...il 30 settembre in piazza San Pietro per inaugurare l'...ricevuto oggi dal gruppo di lavoro presente in Vaticano. Sui dieci ... La "road map" di un pontificato ... ma, nello spirito del concilio Vaticano ii, estende il dialogo ... incontrato il 22 marzo seguente, rimarca l'importanza di costruire ...il dialogo cerca quindi di promuovere una cultura dell'incontro. ... C'è bisogno di oasi di incontro per educare alla saggezza e all'umanità I capolavori dell'arte religiosa che ci circondano in Vaticano e ...i credenti hanno creato tempi e spazi sacri come oasi di incontro,... dove uomini e donne possono trarre l'ispirazione necessaria per ... Conclusoa Roma degli organizzatori della veglia ecumenica che si ...il 30 settembre in piazza San Pietro per inaugurare'...ricevuto oggi dal gruppo di lavoro presente in. Sui dieci ...... ma, nello spirito del concilioii, estende il dialogo ... incontrato il 22 marzo seguente, rimarca'importanza di costruire ...il dialogo cerca quindi di promuovere una cultura dell'. ...I capolavori dell'arte religiosa che ci circondano ine ...i credenti hanno creato tempi e spazi sacri come oasi di,... dove uomini e donne possono trarre'ispirazione necessaria per ... Francesco ai monaci buddisti di Taiwan: facciamo progredire la ... Vatican News - Italiano