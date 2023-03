In Polonia scoperta una rete spionistica russa | sabotaggi contro gli aiuti militari all' Ucraina

(Di giovedì 16 marzo 2023) Spionaggio russo per sabotare gliall'. Nove persone che facevano parte di un gruppo di spionaggio per conto della Russia sono state arrestate in. Lo hanno affermato le autorità ...

"Il gruppo avrebbe dovuto condurre i preparativi per attività di sabotaggio" in Polonia e "aveva lo scopo di destabilizzare le relazioni polacco - ucraine". Lo ha affermato il coordinatore dei ...

Spionaggio russo per sabotare gli aiuti all’Ucraina. Nove persone che facevano parte di un gruppo di spionaggio per conto della Russia sono state arrestate in Polonia. Lo hanno affermato le autorità ...Il ministro della Difesa Mariusz Blaszczak ha dichiarato a Polskie Radio che la rete è stata "scoperta e smantellata". C'è stata una minaccia reale in Polonia. Questa rete raccoglieva informazioni a ...