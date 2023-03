“In Italia c’è posto per tutti”: gli inviti choc ai clandestini verso le nostre coste (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar – Un invito ai clandestini in Italia. Inviato da altri clandestini. Che si traduce in un effetto domino spericolato e spesso pure mortale, come visto recentemente a Cutro. Questo viene appurato da alcune chat emerse che riguardano proprio gli sbarchi nel nostro Paese, in una fase come questa che, senza mezzi termini, ha raggiunto i record massimi dall’esplosione del fenomeno nel 2011. “C’è posto per tutti”. L’invito choc agli altri clandestini verso l’Italia Secondo quanto riportato dal Giornale, la chat è tra un clandestino tunisino attualmente in Italia, arrivato proprio di recente, ed altri aspiranti “colleghi” rimasti in Tunisia. Si discute su quale sistema di guida sia meglio per i barchini, ma si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar – Un invito aiin. Inviato da altri. Che si traduce in un effetto domino spericolato e spesso pure mortale, come visto recentemente a Cutro. Questo viene appurato da alcune chat emerse che riguardano proprio gli sbarchi nel nostro Paese, in una fase come questa che, senza mezzi termini, ha raggiunto i record massimi dall’esplosione del fenomeno nel 2011. “C’èper”. L’invitoagli altril’Secondo quanto riportato dal Giornale, la chat è tra un clandestino tunisino attualmente in, arrivato proprio di recente, ed altri aspiranti “colleghi” rimasti in Tunisia. Si discute su quale sistema di guida sia meglio per i barchini, ma si ...

