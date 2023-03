(Di giovedì 16 marzo 2023) Fabio Licari commenta la vittoria delsull’Eintracht in Champions League sulla Gazzetta dello Sport. “Osimhen, Kvara, Lobotka, Di Lorenzo e tutti gli altri. Non c’è un peggiore,gioca a questi livelli con questa continuità. Ilfa paura all’saprenderlo. Forse soltanto il Benfica, l’altra grande sorpresa, è nella stessa situazione. Tutti conoscono la solidità tedesca del Bayern, la manovra ultra-tecnica del City, la superiorità gestionale del Real Madrid. Ma quello di Spalletti è un gioco indecifrabile, velocissimo, creativo, spettacolare, a più voci, collettivo e individuale. Anche l’Eintracht è travolto in 180 minuti nei quali mai la qualificazione è stata in pericolo. Mai”. Ilha controllato in modo maturo il gioco, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : #Napoli, #Milan, #Inter: in Europa viene positivamente accolto il ritorno di tre italiane ai quarti di #Champions.… - napolista : In Europa nessuno sa come prendere il #Napoli. Vale le più forti e ha meno da perdere (Gazzetta) Non c’è un peggi… - Vforverity_ : 1. 17 milioni? Hahhahaha 2. Ne avete già 3 partiti così, nessuno dei quali abbia vere idee, competenza o nulla, se… - Zaninetti54 : RT @Gobbo86ab: La Vera Europa si gioca al Giovedì sera... Forza Zebre, mandiamo a casa 'sti poveri illusi Crucchi: 2 FISSO!!! Stasera non e… - uomoqualunque69 : @GuidoCrosetto Nessuno pensa il contrario… mi sembra che un ministro di un paese che é sottoposto all europa e agli… -

... ma ha accresciuto di due punti e mezzo il deficit e questolo dice". Per quanto riguarda ... perchè se poi queste opere non saranno collaudate entro il 2026, l'ci chiederà di restituire" ......- ha spiegato il sindaco - per evitare che questi gruppi di teppisti vadano in giro per l'a ... di qualsiasi nazione e squadra siano, non vanno protetti da". La proposta di De Laurentiis "......- ha spiegato il sindaco - per evitare che questi gruppi di teppisti vadano in giro per l'a ... di qualsiasi nazione e squadra siano, non vanno protetti da'. La proposta di De Laurentiis '...

Migranti, Cacciari: "In Italia e Europa nessuno ha coscienza pulita" Entilocali-online

Come abbiamo detto i cittadini, le aziende e gli Uffici della Pubblica Amministrazione dell’UE dovranno adeguarsi alle nuove direttive, e nessuno potrà rimanere fuori da questo processo per quel che ...I violenti vanno tolti da mezzo, di qualsiasi nazione e squadra siano, non vanno protetti da nessuno», ha aggiunto Manfredi ... indipendentemente dall’andare allo stadio, si muove per l’Europa per ...