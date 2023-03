In AEW non ci sarebbero clausole di non competizione, CM Punk fa eccezione? (Di giovedì 16 marzo 2023) Negli ultimi mesi si è discusso tantissimo delle clausole di non competizione, dopo che a gennaio la Federal Trade Commission ha discusso della possibilità di annullarle e/o modificarle. Ovviamente tutto ciò non riguarda solamente il mondo del wrestling, ma lo influenzerebbe enormemente. Nonostante ciò possa impattare sicuramente sulla WWE, con il decadimento della celebre clausola di 90 giorni, in AEW non ci sarebbero di questi problemi, visto che queste clausole non esisterebbero… tranne in un caso. CM Punk l’unico con una clausola di non competizione a Jacksonville? Le ultime La AEW, secondo Fightful, non avrebbe clausole di non competizione nei propri contratti. La motivazione sarebbe da riscontrarsi nella natura dei contratti stessi, ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 16 marzo 2023) Negli ultimi mesi si è discusso tantissimo delledi non, dopo che a gennaio la Federal Trade Commission ha discusso della possibilità di annullarle e/o modificarle. Ovviamente tutto ciò non riguarda solamente il mondo del wrestling, ma lo influenzerebbe enormemente. Nonostante ciò possa impattare sicuramente sulla WWE, con il decadimento della celebre clausola di 90 giorni, in AEW non cidi questi problemi, visto che questenon esisterebbero… tranne in un caso. CMl’unico con una clausola di nona Jacksonville? Le ultime La AEW, secondo Fightful, non avrebbedi nonnei propri contratti. La motivazione sarebbe da riscontrarsi nella natura dei contratti stessi, ...

