Ilva, il pm Capristo a giudizio con l'accusa di corruzione (Di giovedì 16 marzo 2023) Taranto, favori per aiutare gli amici. Insieme con l’ex procuratore alla sbarra pure l’ex commissario Laghi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) Taranto, favori per aiutare gli amici. Insieme con l’ex procuratore alla sbarra pure l’ex commissario Laghi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RosannaMarani : L’ex procuratore di Taranto Capristo e l’ex commissario dell’Ilva Laghi a processo a Potenza per corruzione in atti… - TaBuonaSera : L’ex capo della Procura di #Taranto è stato rinviato a giudizio Con Capristo anche altre importanti cariche legate… - palmiottid : RT @sole24ore: Ex Ilva, corruzione in atti giudiziari: processo per ex procuratore Capristo ed ex commissario Laghi - veratto_A : RT @sole24ore: Ex Ilva, corruzione in atti giudiziari: processo per ex procuratore Capristo ed ex commissario Laghi - stranifattinews : Ex Ilva, il magistrato in pensione Capristo rinviato a giudizio per presunta corruzione in atti giudiziari -