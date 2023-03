Iliad continua a crescere: raggiunti 9,5 milioni di utenti mobili nel 2022 (Di giovedì 16 marzo 2023) Iliad ha diffuso i dati di bilancio del 2022 mostrando una crescita in Italia del 15,5% e raggiungendo il traguardo di 9,5 milioni di utenze mobili attive. Bene anche l'offerta fibra con 109 mila attivazioni in meno di un anno dal lancio.... Leggi su dday (Di giovedì 16 marzo 2023)ha diffuso i dati di bilancio delmostrando una crescita in Italia del 15,5% e raggiungendo il traguardo di 9,5di utenzeattive. Bene anche l'offerta fibra con 109 mila attivazioni in meno di un anno dal lancio....

