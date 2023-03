Ilary Blasi pronta per l’Isola dei Famosi. Denti perfetti dal dentista: «Più bianchi di così… non se po’ fa» (Di giovedì 16 marzo 2023) Adesso tutto è pronto per l’Isola dei Famosi 2023. Dopo le presentazioni di rito in famiglia, Ilary Blasi si appresta a vivere da protagonista il ritorno in televisione dopo la chiacchieratissima separazione dall’ex marito, Francesco Totti, che continua a infiammare il gossip. Il compleanno della piccola Isabel è stata l’occasione giusta per presentare il nuovo compagno Bastian ai figli e, dopo, aver ritrovato la serenità sentimentale è tempo di immergersi nel lavoro, apparendo più bella e raggiante che mai. Sorriso smagliante Nonostante i 41 anni all’angrafe, Ilary Blasi continua a essere una delle donne dello show business più desiderate d’Italia. E dopo una lunga parentesi fatta di tristezza, malinconia e stress legati alla rottura con il capitano storico giallorosso, la relazione ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 16 marzo 2023) Adesso tutto è pronto perdei2023. Dopo le presentazioni di rito in famiglia,si appresta a vivere da protagonista il ritorno in televisione dopo la chiacchieratissima separazione dall’ex marito, Francesco Totti, che continua a infiammare il gossip. Il compleanno della piccola Isabel è stata l’occasione giusta per presentare il nuovo compagno Bastian ai figli e, dopo, aver ritrovato la serenità sentimentale è tempo di immergersi nel lavoro, apparendo più bella e raggiante che mai. Sorriso smagliante Nonostante i 41 anni all’angrafe,continua a essere una delle donne dello show business più desiderate d’Italia. E dopo una lunga parentesi fatta di tristezza, malinconia e stress legati alla rottura con il capitano storico giallorosso, la relazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Valchiria1qq : @Eeeenggggiiii Angi sembra Ilary Blasi quando parla ???? - B3FOURZAY : ciao ragazzi ho incontrato ilary blasi - mymindandme123 : Il compagno di Ilary Blasi raga io non so da dove partire dico solo BEATA LEI - RobyJex : Perché “Chi l’ha visto?” ha ancora tanto successo: ne parliamo questa sera fino a mezzanotte in diretta con Gianlor… - MCalcioNews : Ilary Blasi: c'era anche Bastian alla festa di compleanno della piccola Isabel ma non c'era Totti -